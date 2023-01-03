'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz hakim karşısında: 1 kez dikiş yaptım

Özkiraz, kendisine bir anlık hevesle doktor kaşesi yaptırdığını belirtti. O kaşeyi hiç kullanmadığını iddia edip şu ifadeleri kullandı:



"Doktor beyin odasında kaldı. Ben hiç reçete düzenlemedim. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde birkaç ay bulundum. Ameliyatlarda ben sadece doktor beyin yanında duruyordum."



Ayşe Özkiraz'ın avukatı ise "Müvekkilim bazı yalanları söylemiştir. Cezaevinde akıllandığını söylüyor. Ailesine, erkek arkadaşına yalan söylemiş ve dersini almıştır. Resmi evrakta sahtecilik düzenlememiştir. Bunun Yargıtay'da örnekleri vardır" dedi.