Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

Tekirdağ'da sahte diplomayla hekimlik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu. Özkiraz, 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 1

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın 13 yıla kadar hapsi istendi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 2

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 3

Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 4

Özkiraz, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 5

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 6

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu - 7

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

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