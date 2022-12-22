"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Diğer taraftan, Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Özkiraz'ın ameliyatlarda yer aldığı ve hastanede kendisine doğum günü kutlaması düzenlendiği görülüyor. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin de Ankara Şehir Hastanesi olduğu iddia edildi.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 1

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 2

Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 3

Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 4

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 5

Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 6

"HEDEFİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'YDİ" İDDİASI

Sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden sonraki durağı için planlar yaptığı öne sürüldü.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 7

Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu, inandırıcılığını artırmak için sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı iddia edildi.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 8

SAHTE TUS BELGESİNDE "ÜSTÜN BAŞARILI"

Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 9

Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz’ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Sahte doktor" Ayşe Özkiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi - 10

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