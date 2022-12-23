"Sahte doktor" Özkiraz birçok ameliyata girmiş, dikiş bile atmış

"BİR SARMALIN İÇİNE GİRDİM VE ÇIKAMADIM"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hemşire ve personel olan kişilerle tanıştığını ve bunlara kendini doktor olarak tanıttığını aktaran Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişilerle zamanla arkadaş olduk. Zaman zaman İstanbul'dan Çerkezköy'e geldim. 2021 yılının kasım ayı içerisinde annemin hastalanması üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesine getirdim. Burada Necip Özdemir isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Bir kaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim, acilde vakit geçirmek istediğimi söyledim. F. Ç. isimli doktor bana izin verdi. Acilde bulunduğum zaman zarfında hasta muayene etmedim. Ancak muayeneleri izledim. 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Çerkezköy'e geldim. Çocuk cerrahı olmak istediğim için Çocuk Cerrahı olan Dr. M.K'nin odasına gittim. Sekreter ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıttım. Bir süre sonra Dr. M.K ile görüştüm. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım, ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesini gösterdim. Dr. M.K yanına gidip gelebileceğimi söylemesi üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tüm cerrahi branşların doktorları ile iletişim kurdum. Bir çok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım Ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemlerini bizzat yaptım. Bu işlemlerden Dr. M.K'nin haberi vardı. 12 Kasım'da sekreter beni hastaneye çağırdı. Hastanede gerçek adımı, ne iş yaptığımı, ailemin nerede yaşadığını sordu. Akabinde yalan söylediğimi anladıklarını fark ettim. Sonra Dr. M.K. ile görüştüm her şeyin yalan olduğunu söyledim. Bu süre içerisinde kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Pişmanım. Atılı suçlamayı kabul ediyorum."

İddianamede, şüpheli Ayşe Özkiraz'ın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.