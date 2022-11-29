Sahte doktorun maceraları: Çelenk bile yollamış

Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C, yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince de Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K’ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.