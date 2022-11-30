Sahte doktorun yalanları bitmiyor: Yurt arkadaşı da konuştu

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki 'sahte doktor' olayında soruşturma sürüyor.
4 ay boyunca herkesi 'doktorum' yalanıyla kandıran Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri kısaca her şeyi sahte çıktı.
İnandırıcı olmak için hemen hemen her yolu deneyen sahte doktorun bu kez de yurt arkadaşı konuştu.
Burcu Saz ATV'ye yaptığı açıklamalarda, ''Tek yalanı doktorluk değil'' dedi.
Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz, ''Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.'' dedi.
Saz; halasının ve amcasının da Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söyleyen Özkiraz'ın o zamanlar okulda kimseyi tanımamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
Yine yurt arkadaşı Saz'ın ifadelerine göre; Özkiraz yalan söylemeyi seviyor ve sosyal bir hayatı yoktu.
Özkiraz, sürekli çantasında steteskop ve doktor önlüğü taşıyor ancak sınav zamanlarında ders çalışmıyordu.
''Bir gün beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi'' diyen Saz şüphe üzerine başarı listesine baktıklarını ancak Özkiraz'ın ismini göremediklerini söyleyerek sözlerine şunları ekledi:
''Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.
Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde''
21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutlayan Özkiraz'ın bir internet sitesi üzerinden kendinesine çelenk yolladığı ve üzerine de "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazdırdığı ortaya çıkmıştı.
Özkiraz'ın annesi Semra Arslan da kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söylemiş, kendisini de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırdığını açıklamıştı.