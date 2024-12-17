Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti!
Bakırköy'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cihan Ş., 15 bin ABD doları dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bankalar ve döviz bürolarının kapalı olduğu bir saatte gelen ödeme olduğunu söyleyen mağdur Cihan Ş., "Biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 dördünde de geçti." diye konuştu.
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar tedirginliği sürüyor. Vatandaşların sahteyle gerçeğini ayırt edemediği dolarlar iddiaya göre, sayma makinesinden de geçiyor.