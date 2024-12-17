Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti!

Bakırköy'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cihan Ş., 15 bin ABD doları dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bankalar ve döviz bürolarının kapalı olduğu bir saatte gelen ödeme olduğunu söyleyen mağdur Cihan Ş., "Biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 dördünde de geçti." diye konuştu.

Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti! - 1

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar tedirginliği sürüyor. Vatandaşların sahteyle gerçeğini ayırt edemediği dolarlar iddiaya göre, sayma makinesinden de geçiyor.

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Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti! - 2

Bakırköy'de tekstil işiyle uğraşan Cihan Ş. sahte dolar kullanan dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.

Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti! - 3

Cihan Ş.'nin Bakırköy'deki dükkanına 26 Kasım Salı günü saat 20.30'da toptan alışveriş yapmak için 3 kişi geldi. Alışveriş yapan müşteriler ödemeyi dolarla yapacaklarını söyledi. Ticaretin bozulmaması için Cihan Ş.15 bin doları kabul etti.

Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti! - 4

Dolarları döviz bürosuna götürdükten sonra burada sahte olduğunun söylemesi üzerine mağdur, bu kez bankaya gitti. Bankanın da dolarların sahte olduğunu ifade etmesi üzerine sonra mağdur tekstilci savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti! - 5

Cihan Ş. "Ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık. Ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, dördünde de geçti. Ertesi gün bürosuna gönderdik dolarları, sahte olduğu söylendi inanamadım." dedi.

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