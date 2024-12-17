Sahte doların son kurbanı: 4 kez makineden geçirdim, dördünde de geçti!

Cihan Ş. "Ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık. Ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, dördünde de geçti. Ertesi gün bürosuna gönderdik dolarları, sahte olduğu söylendi inanamadım." dedi.