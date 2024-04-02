imsakiye

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı

İstanbul Avcılar'da satın aldığı kıyafetlere sahte 100 euro ile ödeme yapan, 400 lira da para üstü alan şüpheli, çevredeki esnafın yardımıyla yakalandı. Kaçmak isterken düşüp yaralanan zanlının üzerinden sahte döviz çıktı. Dolandırıcı gözaltına alındı.

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 1

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde 31 Mart Pazar günü akşam saatlerinde iddiaya göre; bir mağazaya gelen yabancı uyruklu şüpheli, üzerinde Türk Lirası olmadığını belirterek satın aldığı kıyafetlerin parasını euro ile ödemek istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 2

Şüpheli alışveriş sırasında 100 euro verdikten sonra, 400 lira para üstü alarak mağazadan ayrıldı.

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 3

Mağaza sahibi kadın ise 100 euroyu Türk Lirası'na çevirmek için döviz bürosuna gittiğinde, paranın sahte olduğu ortaya çıktı.

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 4

Durumu oğluna haber veren mağaza sahibi olay yerine gelen oğluyla şüpheliyi çevrede aramaya başladı.

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 5

Şüpheliyi yolda gören mağaza sahibi kadın durması için uyarıda bulundu. Yabancı uyruklu şüpheli bunun üzerine kaçmaya başladı. Mağaza sahibinin "Hırsız var" diye bağırması üzerine çevredeki esnaf şüpheliyi yakaladı.

Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 6
Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER