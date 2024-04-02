Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Şüpheliyi yolda gören mağaza sahibi kadın durması için uyarıda bulundu. Yabancı uyruklu şüpheli bunun üzerine kaçmaya başladı. Mağaza sahibinin "Hırsız var" diye bağırması üzerine çevredeki esnaf şüpheliyi yakaladı.