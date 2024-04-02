Sahte döviz dolandırıcısı suçüstü yakalandı
İstanbul Avcılar'da satın aldığı kıyafetlere sahte 100 euro ile ödeme yapan, 400 lira da para üstü alan şüpheli, çevredeki esnafın yardımıyla yakalandı. Kaçmak isterken düşüp yaralanan zanlının üzerinden sahte döviz çıktı. Dolandırıcı gözaltına alındı.
Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde 31 Mart Pazar günü akşam saatlerinde iddiaya göre; bir mağazaya gelen yabancı uyruklu şüpheli, üzerinde Türk Lirası olmadığını belirterek satın aldığı kıyafetlerin parasını euro ile ödemek istedi.