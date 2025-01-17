Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!

İstanbul’da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı. Durumu ağır olan 29 kişinin solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor. Operasyonlarda 29 ton sahte alkol ele geçirildi, 64 işletme kapatıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü de "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 1

88 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 2

İKİ KİŞİ HASTANEDEN KAÇTI

Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.

Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği,  ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 3

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 4

Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu, 64 işletmenin iş yeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 5

ÖLÜM ŞİŞELERİNİ 30 LİRAYA SATMIŞLAR

İstanbul'daki sahte içki ölümleri Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir'de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı. Sahte içki kurbanlarının Türkiye'de çalışmaya gelen Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları olduğunu belirleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 6

"Türkmen Lokantası" olarak bilinen dükkanda yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu. Şişe başına da 30 lira alınıyordu.

Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 7

Şüphelilerin dükkanın yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiği ortaya çıktı. Evde 50 litre sahte içki ile uyuşturucu haplar da ele geçirildi.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 8

SAHTE İÇKİ ALIŞVERİŞİ KAMERADA

İstanbul Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız T.'nin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yıldız T.'nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı.

Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı! - 9
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