Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!
İstanbul’da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı. Durumu ağır olan 29 kişinin solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor. Operasyonlarda 29 ton sahte alkol ele geçirildi, 64 işletme kapatıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü de "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
88 KİŞİ BAŞVURDU
İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.