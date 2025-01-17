Sahte içki faciasında son durum: 33 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!

"Türkmen Lokantası" olarak bilinen dükkanda yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu. Şişe başına da 30 lira alınıyordu.



Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı.