Sahte içki faciasında son durum: 38 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!

Sattıkları sahte içkiyle 10 kişinin ölümüne neden olan çiftin savunması pes dedirtti.



Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifade veren Agazhan Ovezov, ölümlere neden alkolü Kumkapı'da bir tekel bayiiden aldığını, sahte içkileri sadece iki kişiye sattığını ve kendisiyle birlikte eşinin de içtiğini söyledi. Ovezov, "Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.