Sahte içki faciasında son durum: 38 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!
İstanbul'da sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı. Operasyonlarda 29 ton sahte alkol ele geçirildi, 64 işletme kapatıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü de "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Başakşehir'de sahte içki satan lokantanın sahiplerinin savunmaları da ise pes dedirtti: "Yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm."
88 KİŞİ BAŞVURDU
İstanbul'da sahte içkiden 5 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 4 günde 38'e yükseldi.
Kentte sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.