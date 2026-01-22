Kardeşinin kimliğiyle 21 yıl boyunca maaş aldı, 15 milyon lira zarar yarattı
Yozgat'ta 21 yıl önce ölen eniştesinin maaşını, kardeşinin kimliğiyle alıp devleti 15 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 87 yaşındaki kadın gözaltında.
Ölen kardeşinin kimliğiyle 21 yıl devletin imkanlarından istifade etti.
Yozgat'ta yürütülen soruşturmada dört kişinin 65 yaşında vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgilerini kullanılarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.
Şefaatli ilçesinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayında, 87 yaşındaki S.C.'nin 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı tespit edildi.
S.C.'nin bu yöntemle bankalardan kredi kullandığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.
Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.
S.C.. kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi özel belgede sahtecilik" ve "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.