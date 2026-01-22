Kardeşinin kimliğiyle 21 yıl boyunca maaş aldı, 15 milyon lira zarar yarattı

Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.

S.C.. kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi özel belgede sahtecilik" ve "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.