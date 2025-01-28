Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı: "Ben iblisin oğluyum, tüm hayatın elimde"
İstanbul’da fal baktırmak isteyen bir kadın, Instagram’dan ulaştığı sözde medyum nedeniyle kabusu yaşadı. Kendisini “Medyum Hüseyin” olarak tanıtan şüpheli, Adliye D. isimli kadını önce büyüyle korkutup, para istedi. “Medyum Hüseyin” bununla da yetinmeyip, “Ben iblisin oğluyum, tüm hayatın benim elimde.” diyerek genç kadını ölümle tehdit etti. Adliye D. konuyu yargıya taşıyınca sözde medyumun daha önce de benzer suçtan yargılanıp, hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
İstanbul’da bir kişi, Instagram’da bulup fal baktırmak istediği medyumun tehdit ve şantaj çarkının içine düştü.
Adliye D. isimli kadın, iddiaya göre Instagram’da fal baktırma ilanıp görüp, kendisini “Medyum Hüseyin” olarak tanıtan şüpheliye ulaştı.
Genç kadın, başına geleceklerden habersiz, verilen telefon numarasını aradı.
Bütün olay bu görüşmeyle başladı.
Telefonun diğer ucundaki sözde medyum, Adiye D.’ye üzerinde büyü olduğunu, bu büyüyü bozmak için 3 bin lira göndermesi gerektiğini söyedi.
Duydukları karşısında korkan kadın, fal baktırmayacağını söyleyip telefonu kapattı.