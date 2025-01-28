Sahte medyum genç kadına kabusu yaşattı: "Ben iblisin oğluyum, tüm hayatın elimde"

"BEN İBLİSİN OĞLUYUM"

Sözde medyum genç kadına, “Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım.” şeklinde korkutucu mesajlar göndererek 20 bin lira daha istedi.

Adile D.’nin medyumu bir kez daha engellemesi üzerine, kadının adına sahte Instagram hesapları açılmaya başlandı ve bu hesaplardan aile üyelerine mesajlar gönderildi.

Kadın bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı.