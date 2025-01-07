Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi
İstanbul’da fazla kilolarından rahatsız olan bir kadın, 2023’ün aralık ayında Avcılar’da özel bir hastanede mide balonu taktırdı. Operasyon sırasında kadının midesi delindi ve uzun süre sıvı ile beslenmek zorunda kaldı. Kadın operasyondan bir yıl sonra yaşamını yitirdi. Kadının yakınları, operasyonda kullanılan mide balonunun sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı.
Fazla kilolarından rahatsız olan Sabiha Eldenüstün’ün geçirdiği operasyondan bir yıl sonraki ölümü, yargıya taşındı.