Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi

Yaşamını yitirmeden önce mide balonu taktırdığı özel hastane ve doktordan şikayetçi olan Eldenüstün’ün açtığı dava, mide balonu operasyonunda kullanılan materyalin sahte olması iddiası üzerine, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla devam ediyor.

Ailenin avukatı Levent Öcal, “Hastaya ait ilk operasyonunun yapıldığı hastanedeki bütün tıbbi kayıtların celbini istedik. Dolayısıyla o kayıtlar geldikten sonra kullanılan malzemenin sahteliği de ortaya çıkacak.” dedi.

Öcal, “Bu durumda da hekimler açısından 'Kasten öldürme'ye kadar bir hukuki sorumluluk gündeme gelebilir.” ifadelerini kullandı.