Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi

İstanbul’da fazla kilolarından rahatsız olan bir kadın, 2023’ün aralık ayında Avcılar’da özel bir hastanede mide balonu taktırdı. Operasyon sırasında kadının midesi delindi ve uzun süre sıvı ile beslenmek zorunda kaldı. Kadın operasyondan bir yıl sonra yaşamını yitirdi. Kadının yakınları, operasyonda kullanılan mide balonunun sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı.

Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi - 1

Fazla kilolarından rahatsız olan Sabiha Eldenüstün’ün geçirdiği operasyondan bir yıl sonraki ölümü, yargıya taşındı.

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Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi - 2

Avcılar’da özel bir hastanede 14 Aralık 2023 günü mide balonu taktıran Sabiha Eldenüstün, ameliyattan sonra çeşitli sağlık sorunları yaşadı.

Eldenüstün bir süre sonra midesinin delindiğini öğrendi.

Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi - 3

78 kilodayken zayıflamak isteyen Eldenüstün bu olayın ardından bir dizi ameliyat da geçirdi.

Yoğun bakım sürecinde hızla kilo kaybeden ve sadece sıvı beslenen Eldenüstün, geçirdiği son ameliyattan bir yıl sonra, 27 Aralık 2024’te yaşamını yitirdi.
Sahte mide balonu iddiası: Ameliyattan bir yıl sonra yaşamını yitirdi - 4

Yaşamını yitirmeden önce mide balonu taktırdığı özel hastane ve doktordan şikayetçi olan Eldenüstün’ün açtığı dava, mide balonu operasyonunda kullanılan materyalin sahte olması iddiası üzerine, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla devam ediyor.

Ailenin avukatı Levent Öcal, “Hastaya ait ilk operasyonunun yapıldığı hastanedeki bütün tıbbi kayıtların celbini istedik. Dolayısıyla o kayıtlar geldikten sonra kullanılan malzemenin sahteliği de ortaya çıkacak.” dedi.

Öcal, “Bu durumda da hekimler açısından 'Kasten öldürme'ye kadar bir hukuki sorumluluk gündeme gelebilir.” ifadelerini kullandı.

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