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Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis kılığına giren şüpheliler, bir tekstil firmasına ait 1,7 milyon liralık 279 top kumaşın bulunduğu kamyonu gasbetti. Tutuklanan 5 zanlı, gasp olayından haberleri olmadığını iddia ederek "Bize şaka yapılacağı söylendi." dedi.

Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler - 1

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 18 Şubat'ta saat 08.40 sıralarında, bir tekstil firmasına ait piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira olan kumaş toplarını kamyonlarına yükleyen şoför N.Y. ile muavin N.M.'nin yolunu bir süre sonra polis olduğunu söyleyen şüpheliler kesti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler - 2

ŞOFÖRÜN GÖZLERİNİ BAĞLADILAR

Ön tarafında çakar lamba bulunan beyaz renkli bir araçtaki şüpheliler, araçtan inerek şoförün gözlerini bağlayıp geldikleri otomobil içine koydu. Muavini ise yine gözlerini bağlayarak kamyonun içinde etkisiz hale getirdi.

Gasp ettikleri kamyonu Avcılar'a götüren ve çaldıklarını burada araçtan indirerek başka araçlara yükleyen şüpheliler, kamyonda bulunan muavin N.M.'ye "Yarım saat sonra gözlerini açabilirsin." diyerek olay yerinden kaçtılar. Bu arada şüphelilerin geldikleri araçta zorla tutulan şoför N.Y. de serbest bırakıldı.

Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler - 3

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kamyonu, tekstil fabrikasından çıktığı andan itibaren beyaz renkli bir araçla takip ettikleri görüntülere ulaşıldı.

Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler - 4

ÇALINAN KUMAŞLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bu görüntülerdeki aracın kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Otomobilin gerçek plakasını öğrenen ekipler, otomobili kiralayan kişinin kimliğini de belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 kişilik gasp örgütünün üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler - 5

Polis düzenlediği operasyonla olaya karışan şüpheliler C.A., N.A., Y.K., M.A. ve F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri üzerinden iki ayrı depoya baskın yapan ekipler gasp edilen 279 top kumaşın tamamını buldu. Bulunan kumaşlar tekstil firması sahibi F.Ş.'ye teslim edildi.

Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler - 6

"ŞAKA YAPTIĞIMIZI SANIYORDUK"

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde gasp olayından haberleri olmadığını iddia ederek "Bize bir şaka yapılacağı söylendi. Biz de otomobile bindik. Gasp yapacağımızı bilmiyorduk. Şaka yaptığımızı sanıyorduk." dedi. Gasp edilen malları satın alan şüphelinin ise "Çok ucuz verdiler. Ben de aldım. Çalıntı olduğunu bilmiyordum." dediği öğrenildi. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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