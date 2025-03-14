Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis kılığına giren şüpheliler, bir tekstil firmasına ait 1,7 milyon liralık 279 top kumaşın bulunduğu kamyonu gasbetti. Tutuklanan 5 zanlı, gasp olayından haberleri olmadığını iddia ederek "Bize şaka yapılacağı söylendi." dedi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 18 Şubat'ta saat 08.40 sıralarında, bir tekstil firmasına ait piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira olan kumaş toplarını kamyonlarına yükleyen şoför N.Y. ile muavin N.M.'nin yolunu bir süre sonra polis olduğunu söyleyen şüpheliler kesti.