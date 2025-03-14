Sahte polislerden 1,7 milyon liralık gasp: Yakalanınca "Şaka yapacaktık" dediler

"ŞAKA YAPTIĞIMIZI SANIYORDUK"

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde gasp olayından haberleri olmadığını iddia ederek "Bize bir şaka yapılacağı söylendi. Biz de otomobile bindik. Gasp yapacağımızı bilmiyorduk. Şaka yaptığımızı sanıyorduk." dedi. Gasp edilen malları satın alan şüphelinin ise "Çok ucuz verdiler. Ben de aldım. Çalıntı olduğunu bilmiyordum." dediği öğrenildi. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.