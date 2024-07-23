Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu
Bitlis merkezli 6 ilde polisin düzenlediği operasyonda 22'si sahte sağlık rapor hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalanan, toplam 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca ise el konuldu.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da saat 05.00'te, Bitlis merkez ve Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de sahte sağlık raporu hazırlayanlara operasyon düzenledi.