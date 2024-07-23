Sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltıda, 17 araca el konuldu

Toplam 104 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 'Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçu'nu işleyip belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan kişiler hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu kişilerin yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile 'Para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte rapor ile hasta aylığı bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirip kamuyu büyük oranda zarara uğrattığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.