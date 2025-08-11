Sahte SMS ile HGS dolandırıcılığına dikkat: "Bir geçiş ücreti ödenmedi" mesajıyla kandırıyorlar
Dolandırıcılar, son dönemde "Geçiş ücreti ödenmedi" ifadesiyle başlayan sahte SMS’lerle vatandaşları hedef alıyor. Mesajlarda, PTT veya Karayolları Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumların adı kullanılarak güven hissi veriliyor. Ardından sahte ödeme sayfalarına yönlendiren linkler paylaşılıyor.
