Sahte SMS ile HGS dolandırıcılığına dikkat: "Bir geçiş ücreti ödenmedi" mesajıyla kandırıyorlar

Dolandırıcılar, son dönemde "Geçiş ücreti ödenmedi" ifadesiyle başlayan sahte SMS’lerle vatandaşları hedef alıyor. Mesajlarda, PTT veya Karayolları Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumların adı kullanılarak güven hissi veriliyor. Ardından sahte ödeme sayfalarına yönlendiren linkler paylaşılıyor.

Son dönemde artan sahte SMS dolandırıcılıklarında, vatandaşlar "HGS geçiş ücreti ödenmedi" veya "Borç nedeniyle ceza uygulanacak" içerikli mesajlarla hedef alınıyor. Dolandırıcılar, mesajlarda PTT, Karayolları Genel Müdürlüğü veya e-Devlet gibi resmi kurumların adını kullanarak güven sağlamaya çalışıyor.


Mesajlarda genellikle sahte ödeme sayfalarına yönlendiren linkler bulunuyor. Bu linklere tıklayan kişiler, kredi kartı veya banka bilgilerini girdiklerinde dolandırıcıların ağına düşüyor.

Uzmanlar, bu tür mesajlarda gönderici numarasının çoğunlukla resmi kurum numarası olmadığını, linklerin ise "ptt.gov.tr" gibi resmi alan adları yerine farklı ve şüpheli uzantılar içerdiğini belirtiyor.

RESMİ KANALLAR DIŞINDA İŞLEM YAPMAYIN

Yetkililer, HGS veya OGS borcu sorgulamalarının yalnızca e-Devlet, PTT’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması gerektiğini vurguluyor. Şüpheli SMS’lerin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ihbar hattına veya siber suçlar birimine bildirilmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, "Acil ödeme" veya "Ceza uygulanacak" gibi ifadelerle panik yaratılmasının dolandırıcıların en sık kullandığı yöntem olduğunu hatırlatarak vatandaşlara, gelen mesajlardaki linklere tıklamamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

