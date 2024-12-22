Sahte ürün satanlara operasyon: Binlerce cinsel gücü artırıcı ilaç

İstanbul Kağıthane'de polislerin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 305 bin 227 adet cinsel gücü artırıcı ilaç denilerek satılan sahte ürünler ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca binlerce kaçak elektronik eşyaya da el konuldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sahte ürün satanlara operasyon: Binlerce cinsel gücü artırıcı ilaç - 1

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Mobil Park polis ekipleri, geçen günlerde ilçede yaptığı çalışmalarda Talatpaşa Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte ilaç ve kaçak elektronik eşyalar olduğu bilgisine ulaştı.

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Sahte ürün satanlara operasyon: Binlerce cinsel gücü artırıcı ilaç - 2

Bunun üzerine Serap Ü.'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptığı aramalarda tablet, sprey, macun, krem ve jel formda 305 bin 227 adet cinsel gücü artırıcı ilaç denilerek satılan sahte ürünlerle ele geçirildi. 


Öte yandan ürünlerin arasında sahte gıda takviyelerini de bulundu.

Sahte ürün satanlara operasyon: Binlerce cinsel gücü artırıcı ilaç - 3

Diğer adreste ise kaçak olduğu belirlenen 3 bin 242 adet mini fan, projektör, haşere kovucu ve masaj aleti gibi elektronik eşyaya de el koydu.

Sahte ürün satanlara operasyon: Binlerce cinsel gücü artırıcı ilaç - 4

ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Aramaların ardından gözaltına alınan Serap Ü. ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Serap Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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