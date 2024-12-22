Sahte ürün satanlara operasyon: Binlerce cinsel gücü artırıcı ilaç
İstanbul Kağıthane'de polislerin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 305 bin 227 adet cinsel gücü artırıcı ilaç denilerek satılan sahte ürünler ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca binlerce kaçak elektronik eşyaya da el konuldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Mobil Park polis ekipleri, geçen günlerde ilçede yaptığı çalışmalarda Talatpaşa Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte ilaç ve kaçak elektronik eşyalar olduğu bilgisine ulaştı.