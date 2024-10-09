Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin
Yemeklerde, salatalarda sıklıkla kullanılan ve sağlığa ciddi faydaları olan zeytinyağının sahtesi vücut için sandığınızdan daha tehlikeli. Son günlerde ülke genelinde pek çok sahte zeytinyağına el konuldu. Düşük kaliteli yağların ya da katkı maddeli başka yağlardan oluşan sahte zeytinyağları sağlık için ciddi riski oluşturuyor. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır, hakiki zeytinyağı nasıl ayırt edilir?
Zeytinyağı sağlığa faydalarıyla dikkat çeken bir yağ türü. Türk mutfağında çok sevilen zeytinyağı, sarmalara, dolmalara, sebzelere ve salatalara eklendiğinde tüm yemeklerin lezzetini iki katına çıkarabiliyor.