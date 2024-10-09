Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin

Yemeklerde, salatalarda sıklıkla kullanılan ve sağlığa ciddi faydaları olan zeytinyağının sahtesi vücut için sandığınızdan daha tehlikeli. Son günlerde ülke genelinde pek çok sahte zeytinyağına el konuldu. Düşük kaliteli yağların ya da katkı maddeli başka yağlardan oluşan sahte zeytinyağları sağlık için ciddi riski oluşturuyor. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır, hakiki zeytinyağı nasıl ayırt edilir?

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 1

Zeytinyağı sağlığa faydalarıyla dikkat çeken bir yağ türü. Türk mutfağında çok sevilen zeytinyağı, sarmalara, dolmalara, sebzelere ve salatalara eklendiğinde tüm yemeklerin lezzetini iki katına çıkarabiliyor.

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Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 2

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan ve en sağlıklı yağlarında başında gelen zeytinyağının sahteleri de üretiliyor. Hatta son günlerde Türkiye genelinde pek çok insan sağlığını tehdit eden pek çok sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 3

İçerisinde yeşil boya, zeytin esansı, pamuk yağı ve birçok tehlikeli madde tespit edilen sahte zeytinyağıyle gerçeğini ayırt edebilmek de pek kolay olmuyor. Ancak hakiki zeytinyağını ayırt etmenize yardımcı olacak pek çok ipucu var.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 4

RENK VE KIVAM

Gerçek zeytinyağı genellikle koyu yeşil veya sarı renkte olup, yoğun bir kıvama sahiptir. Sahte yağlar genellikle daha açık renkte ve akışkan olabilir.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 5

DONMA TESTİ

Hakiki yani gerçek zeytinyağı 0 ve -6 derece arasında kaldığında donmaya ve kristalleşmeye başlar. Bir bardak zeytinyağını donduruca koyun ve 30 dakika beklettikten sonra çıkarın. Bardaktaki zeytinyağının tamamı donmuşsa hakikidir. Ancak bir kısmı donmuş, bir kısmı sıvı kalmışsa gerçek olmayabilir.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 6

SU TESTİ

Bir bardak ılık suyun içerisine az miktarda zeytinyağını damlatın. Gerçek zeytinyağı baloncuklar çıkartarak suyun üzerine çıkar ve su yüzeyinde kalır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkartmadan su yüzeyine çıkar. Bir süre sonra suya karışmaya başlar.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 7

TADIM TESTİ

Bir çay kaşığı zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır ve bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzinizi yakıyorsa gerçektir.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 8

KOKU TESTİ

Zeytinyağında baskın bir şekilde zeytin kokusu olur. Eğer kokladığınızda zeytin kokusunu alıyorsanız gerçektir. Ancak boyaya benzer bir koku alıyorsanız zeytinyağı sahtedir ve oksitlenmiştir. Bu tür yağlardan uzak durmak gerekir.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tehlike saçıyor: Hakiki zeytinyağını anlamak için bu yöntemi deneyin - 9

ETİKET KONTROLÜ

Güvenilir markaların etiketlerini kontrol edin. Ürünlerin menşei, sertifikalar ve içindekiler listesi önemlidir.

ZEYTİNYAĞININ FİYATINA DİKKAT!

Çok ucuz olan zeytinyağları genellikle sahte veya düşük kaliteli olabilir. Piyasa fiyatını kontrol etmekte fayda var.

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