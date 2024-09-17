Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi
Aydın'da kargo ve şehirlerarası otobüs yolu ile 8 ton 340 litre zeytinyağını çeşitli illere göndermek isteyen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sahte zeytinyağı, genellikle düşük kaliteli yağların veya diğer bitkisel yağların zeytinyağı olarak satılmasıyla oluşur ve çeşitli sağlık riskleri taşır.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısları engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.