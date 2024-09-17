Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi

Aydın'da kargo ve şehirlerarası otobüs yolu ile 8 ton 340 litre zeytinyağını çeşitli illere göndermek isteyen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sahte zeytinyağı, genellikle düşük kaliteli yağların veya diğer bitkisel yağların zeytinyağı olarak satılmasıyla oluşur ve çeşitli sağlık riskleri taşır.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 1

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısları engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 2

Edinilen bilgiye göre, O.B. (20) isimli şüpheli şahıs tarafından Van iline gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını otobüs şoförü H.Ç. ile birlikte yükledikleri esnada ve C.K. (31) isimli şüpheli şahıs tarafından da İstanbul, İzmir, Samsun, İstanbul, Karaman, Çorum, Konya, Afyon, Antalya, Hatay ve Bursa illerine gönderilmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 3

Efeler ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar ve Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 840 bin TL olan 424 koli içerisinde toplam 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere topla 1 milyon 598 bin 600 TL tutarında vergi cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 4

SAHTE ZEYTİNYAĞI SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Sahte zeytinyağları, düşük kaliteli veya şüpheli kaynaklardan gelen yağlar içerebilir. Bu yağlar, sağlıklı yağ asitleri yerine sağlıksız doymuş yağlar veya trans yağlar içerebilir. Bu durum, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 5

Sahte zeytinyağları, üretim sürecinde kullanılan kimyasallar veya katkı maddeleri içerebilir. Bu kimyasallar, uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 6

Gerçek zeytinyağı, antioksidanlar ve sağlık yararlarıyla bilinir. Sahte zeytinyağı, bu besin değerlerinin çoğunu kaybetmiş olabilir ve dolayısıyla sağlığınıza katkıda bulunmaz.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 7

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte zeytinyağı genellikle düşük kaliteli yağların veya başka yağların (örneğin ayçiçek yağı) zeytinyağı gibi satılmasıyla oluşur.

Sahte zeytinyağını anlamanın birkaç yolu...

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 8

Zeytinyağı alırken markayı ve etiketleri dikkatlice kontrol edin. Kaliteli zeytinyağı, genellikle belirli bölgelerden (örneğin İspanya, İtalya, Yunanistan) geldiğini belirten sertifikalar veya işaretler taşır.

Zeytinyağı fiyatı çok düşükse, muhtemelen sahte veya karışık yağlar içerebilir. Kaliteli zeytinyağı üretimi maliyetlidir, bu yüzden aşırı ucuz ürünler dikkat çekicidir.

Gerçek zeytinyağı, taze ve meyvemsi bir tat ve hafif bir acılık taşır. Sahte yağlar ise genellikle tatsız veya kötü bir tat taşıyabilirler.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 9

Gerçek zeytinyağı, buzdolabında soğutulduğunda bile hafifçe bulanıklaşabilir veya katılaşabilir. Sahte yağlar genellikle bu testi geçemez ve bulanıklaşmazlar.

Sahte yağlarda etiket bilgileri eksik veya yanıltıcı olabilir. İyi bir zeytinyağı, üretim tarihi, hasat yeri, sıkım yöntemi gibi detaylı bilgiler içerebilir.

Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi - 10

Uluslararası kalite standartlarına (örneğin PDO, PGI gibi) sahip sertifikaları veya bölgesel kalite işaretlerini taşıyan zeytinyağları genellikle daha güvenilirdir.

Bu ipuçları zeytinyağı seçiminde size yardımcı olabilir. Güvenilir bir kaynaktan veya doğrudan üreticiden alışveriş yapmak da kaliteli ürün bulmanızı sağlayabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER