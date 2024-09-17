Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor! Aydın'da 8 ton ele geçirildi

Zeytinyağı alırken markayı ve etiketleri dikkatlice kontrol edin. Kaliteli zeytinyağı, genellikle belirli bölgelerden (örneğin İspanya, İtalya, Yunanistan) geldiğini belirten sertifikalar veya işaretler taşır.



Zeytinyağı fiyatı çok düşükse, muhtemelen sahte veya karışık yağlar içerebilir. Kaliteli zeytinyağı üretimi maliyetlidir, bu yüzden aşırı ucuz ürünler dikkat çekicidir.



Gerçek zeytinyağı, taze ve meyvemsi bir tat ve hafif bir acılık taşır. Sahte yağlar ise genellikle tatsız veya kötü bir tat taşıyabilirler.