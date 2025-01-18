Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı!
İstanbul’da son dört günde sahte içkiye 38 kurban verildi. Art arda ölümlerin ardından polis sahte içki satanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Beyoğlu’nda bir sucuya baskın düzenleyen ekipler, damacanda ve bidonlar içerisinde 72 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.
İstanbul’da yaşanan art arda sahte içki ölümlerinin ardından harekete geçen ekipler, Beyoğlu’nda bir sucudaki damacanaların içinde sahte içki ele geçirdi.