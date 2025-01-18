Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı!

İstanbul’da son dört günde sahte içkiye 38 kurban verildi. Art arda ölümlerin ardından polis sahte içki satanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Beyoğlu’nda bir sucuya baskın düzenleyen ekipler, damacanda ve bidonlar içerisinde 72 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 1

İstanbul’da yaşanan art arda sahte içki ölümlerinin ardından harekete geçen ekipler, Beyoğlu’nda bir sucudaki damacanaların içinde sahte içki ele geçirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 2

İstanbul’da son dört günde sahte içkiden 38 kişinin yaşamını yitirdi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi’nde bir sucu dükkanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak’ta dükkana operasyon düzenlendi.

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 3

İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, beş adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 4

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52), polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 5

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İstanbul’da sahte içki faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 38’e yükseldi.

Bir kişi tedaviyi reddederken, iki kişi de hastaneden kaçtı.

Operasyonlarda 29 ton sahte alkol ele geçirildi, 64 işletme kapatıldı.

Gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.
Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 6

ÖLÜM ŞİŞELERİNİ 30 LİRAYA SATTILAR

İstanbul’daki sahte içki ölümleri Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir’de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı.

Ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi.

Başakşehir’de Türkmen Lokantası olarak bilinen dükkanda yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu.

Şişe başına da 30 lira alınıyordu.

Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi de tutuklandı.

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 7

“PES” DEDİRTEN SAVUNMA

Sattıkları sahte içkiyle 10 kişinin ölümüne neden olan çiftin savunması pes dedirtti.

Soruşturma kapsamında ifade veren Agazhan Ovezov, ölümlere neden alkolü Kumkapı’da bir tekel bayisinden aldığını, sahte içkileri sadece iki kişiye sattığını ve kendisiyle birlikte eşinin de içtiğini söyledi.

Ovezov, “Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.
Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 8

SAHTE İÇKİ ALIŞVERİŞİ KAMERADA

İstanbul Fatih’te bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yıldız T.’nin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldız T.’nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı.
Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 9

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içki yalnızca ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Fiyat Kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Ambalaj ve Etiket: Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir.

Bandrol: Türkiye'de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

Tat ve Koku: Sahte içkilerde kullanılan alkol türü farklı olduğu için tadı ve kokusu orijinal üründen farklı olabilir. Anormal bir tat veya koku fark ederseniz içmekten kaçının.

Kapak ve Şişe: Şişenin kapağı gevşek ya da orijinaline göre farklı olabilir. Ayrıca, orijinal ürünlerin şişeleri genellikle daha kaliteli malzemeden üretilir.

Satın Alınan Yer: Alkollü içecekleri güvenilir ve lisanslı yerlerden almak önemlidir. Sokak satıcılarından veya belirsiz kaynaklardan alınan içkiler sahte olabilir.

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 10

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak. Sahte içki; içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasına verilen isim.

Sahte içki kabusu böyle büyüdü: İstanbul’da akılalmaz görüntü: Sucudaki damacanalardan sahte içki çıktı! - 11

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor. Metil alkol yüksek toksisiteye, yani zehirleme gücüne sahip. 10 mililitre kadar küçük bir saf metanol hacmi, optik sinirlere zarar verdiği için kalıcı körlüğe sebep olur. 30 mililitre kadar bir hacim ise ölümlere neden olur.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Sahte içkinin belritileri 10 saat sonra kendisini gösteriyor. Yani sahte içki içen, hemen durumun farkına varmıyor varınca da geç oluyor. 30 saatten sonra da vücuda ciddi zarar vermiş oluyor. Bu nedenle içkinin hemen ardından sağlık sorunları başlamıyor.

SAHTE İÇKİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Tedavi edilmediğinde ya da geç kalındığında, bu tür zehirlenmeler ölüme kadar varan sonuçlarla sonlanabilir. Bu nedenle, metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur ve maruziyetten kaçınılması son derece önemlidir.

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