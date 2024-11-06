Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı

Kırıkkale’deki bir devlet hastanesinde başlatılan usulsüz rapor operasyonu, İstanbul ve Ankara’ya sıçradı. Aralarında doktor, memur, öğretmen ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis, firari durumdaki bir doktoru ise aramayı sürdürüyor.

Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı - 1

Kırıkkale’de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü doktor 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı - 2

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek Ankara ve İstanbul’da 6 zanlıyı daha yakaladı.

Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı - 3

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı - 4

Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla yaklaşık 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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