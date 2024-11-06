Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek Ankara ve İstanbul’da 6 zanlıyı daha yakaladı.