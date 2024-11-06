Sahte rapor operasyonu İstanbul ve Ankara’ya sıçradı: Üçü doktor 18 gözaltı
Kırıkkale’deki bir devlet hastanesinde başlatılan usulsüz rapor operasyonu, İstanbul ve Ankara’ya sıçradı. Aralarında doktor, memur, öğretmen ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis, firari durumdaki bir doktoru ise aramayı sürdürüyor.
Kırıkkale’de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü doktor 18 zanlı adliyeye sevk edildi.