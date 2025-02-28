Sahur saatleri 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur vakti saat kaçta? İl il sahur ve imsak vakitleri belli oldu (Diyanet Ramazan imsakiyesi)
İl il sahur ve iftar saatleri, ilk sahura bu gece kalkacak olan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm Müslüman alemi bu gece sahura kalkacak ve ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde oturan vatandaşlar "İlk sahur ne zaman, imsak saat kaçta? Sahur bu gece mi idrak edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte tüm illerin ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak?
İlk sahura ne zaman kalkılacağı, oruç tutmaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir ve tüm illerin ilk sahura ne zaman, saat kaçta kalkacağı belli oldu. İşte il il sahur ve iftar saatleri.