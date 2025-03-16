Sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez tadı: Kendine has aromasıyla severek tüketiliyor
Kahramanmaraş'ta fırınlarda Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk sürerken, kente özgü lezzetlerden coğrafi işaret tescilli Ramazan çöreği de talep görüyor. Sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alan çörek, kendine has aroması ve doyurucu özelliğiyle beğenilerek tüketiliyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla fırınlarda başlayan yoğunluk devam ediyor. Kendine özgü baharat karışımıyla hazırlanan tescilli Ramazan çörekleri yoğun şekilde üretiliyor. Mahlep, tarçın, çörek otu ve susam gibi aromatik tatlarla zenginleştirilen çörek, uzun süre bayatlamaması ve besleyici yapısıyla dikkat çekiyor.