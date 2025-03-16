Sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez tadı: Kendine has aromasıyla severek tüketiliyor



Bu çöreği kendisine sevdirenin babası olduğunu onu da depremde kaybettiklerini anlatan Akçöp, babasından kalan bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.



Çörek almaya gelen müşteriler ise, "Artık evlerde hamur yoğurulmuyor ve insanlar hazırı tercih ediyor. Ne zaman gelseniz fırınlardan taze taze alabiliyorsunuz. Daha önce atalarımızın dedelerimizin kömbe diye adlandırdıkları yiyecek. Evlerde yapılırdı eskiden şu anda fırınlarda yapılıyor" ifadelerini kullandı.