Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler

Kuruyemiş: Kavrulmamış ve çiğ olarak aldığınız fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler tok tutan besinlerin başında gelir.



Hurma: Yapılan araştırmalara göre; hurma tüketmek iştahınızı kapatmanıza yardımcı olur. Hurma ayrıca selenyum, magnezyum gibi çeşitli vitamin ve minerallerle doludur. Bu sebeple sizi gereksiz yere yemek yemekten korur ve tok tutar.