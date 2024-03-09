Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler

Ramazan ayında tutulan orucun en önemli öğünü sahurdur. Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir. Peki, sahurda ne yenir, ne içilir? İşte sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler...

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 1

Ramazan ayı, tüm gün aç kalınmasının ardından aile fertlerinin ve dostların bir araya geldiği, çeşit çeşit yemekle süslenen iftar sofralarında yemeğin biraz fazla yenebildiği, beslenme rutininde ve sağlıkta önemli değişikliklere yol açan bir ay. Uzmanlar ise Ramazanda sağlıklı kalabilmek için doğru beslenme tercihlerinin önemine vurgu yapıyor.  Peki, sahurda ne yenir, ne içilir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 2

SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER

Peynir: Protein yönünden besleyici bir besin olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Yoğurt: En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 3

Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 4

Kuruyemiş: Kavrulmamış ve çiğ olarak aldığınız fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler tok tutan besinlerin başında gelir.

Hurma: Yapılan araştırmalara göre; hurma tüketmek iştahınızı kapatmanıza yardımcı olur. Hurma ayrıca selenyum, magnezyum gibi çeşitli vitamin ve minerallerle doludur. Bu sebeple sizi gereksiz yere yemek yemekten korur ve tok tutar.

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 5

Çorba: Tokluk hissinizi yoğun bir şekilde hissedeceğiniz çorbanın tüketimi de önemlidir. Kış sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 6

Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. Yumurtayı nasıl tüketeceğiniz sizin damak zevkinize bağlıdır. Sahanda olsun rafadan olsun yumurta sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 7

Çavdar ekmeği: Ekmek tok tutan bir yiyecek olarak halk arasında bilinmektedir. Örnek verirsek de çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması özelliği ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında bulunmaktadır.

Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler - 8

SUSATMAYAN BESİNLER

Sahurda ve iftarda bol su tüketmeye özen gösterin.

Çay ve kahve tüketilirken aşırıya kaçmamalıyız.

Aşırı yemek yemekten kaçınmalıyız.

Tuzlu ve asitli yiyecek ve içecekleri az
tüketmeliyiz.

Sahurda aşırı soslu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız.

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