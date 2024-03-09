Sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler
Ramazan ayında tutulan orucun en önemli öğünü sahurdur. Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir. Peki, sahurda ne yenir, ne içilir? İşte sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler...
Ramazan ayı, tüm gün aç kalınmasının ardından aile fertlerinin ve dostların bir araya geldiği, çeşit çeşit yemekle süslenen iftar sofralarında yemeğin biraz fazla yenebildiği, beslenme rutininde ve sağlıkta önemli değişikliklere yol açan bir ay. Uzmanlar ise Ramazanda sağlıklı kalabilmek için doğru beslenme tercihlerinin önemine vurgu yapıyor. Peki, sahurda ne yenir, ne içilir?