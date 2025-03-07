Sahurda tüketiliyor; Kilosu 400 TL: Zengin karbonhidrat ve protein kaynağı

Kilo fiyatının 400 TL olduğunu belirten esnaf, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olan tulum peynirinin yerini aldığını kaydetti. Esnaf Özkan Beydili, "Özellikle içinde barındırdığı yüksek protein ve karbonhidrattan dolayı tokluk hissi veren bir üründür. Bu anlamıyla Ramazanların hem sahurda hem iftar sofralarında olmak üzere vazgeçilmezi konumundadır" dedi.