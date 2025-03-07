Sahurda tüketiliyor; Kilosu 400 TL: Zengin karbonhidrat ve protein kaynağı
Ramazan ayıyla birlikte Erzincan’ın vazgeçilmez lezzeti tulum peyniri sofralarda daha fazla tüketilmeye başladı. Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor. Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.
Erzincan'da mayıs-haziran ayları itibarıyla yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.