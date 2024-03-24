Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları

SAİMBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Saimbeyli Belediyesi Başkanı Mustafa Şahin Gökçe Kimdir?

1962 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğdu.

İlk,orta ve lise öğrenimini Saimbeyli'de yaptı. Kazak Abay Devlet Üniveristesi ,İktisat Fakültesi ,İktisat Bölümü bitirdi.

1982-1983:Adana Saimbeyli Çerelan Köyü İlkokulu Öğretmen Vekili, 1987-1991 :Denizcilik Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Dış İşlemler Müdürlüğü (Şef), 1991-1998:Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Kambiyo Muhasebe Müdürlüğü (Şef),

1998-2000:Türkiye Kazakistan İnternational Bank Dış İşlemler Müdürü (T. Emlak Bankası İştiraki),

2000-2003: Türkiye

Kazakistan İnternational Bank Genel Müdür Yardımcısı (T. Emlak Bankası İştiraki),

2003-2004:T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Beyazıt Şubesi Yönetmen Yardımcısı,

2004-2010:T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Yönetici),

2010-2012: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü (Yönetici),

2012-2012 T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Adana Bölge Müdürlüğü ,

2012-T.C. Ceyhan Belediyesi Yönetici olarak çalıştı.



Evli Bir Çocuk Babası olan Mustafa Şahin GÖKÇE 2014 ve 2019 seçimlerinde Saimbeyli Belediye Başkanlığını kazandı.