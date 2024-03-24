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Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları

Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye Başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Saimbeyli Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Saimbeyli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Saimbeyli yerel seçim sonuçları..

Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları - 1

SAİMBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Saimbeyli Belediyesini 5.971 alınan oy ve %60.75 oy oranı ile MHP adayı Mustafa Şahin Gökçe kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%60.75
  • BBP%19.57
  • İyi Parti%17.20
  • Saadet Partisi%1.06
  • BTP%0.70
  • Vatan Partisi%0.45
  • Diğer%0.27

TÜRKİYE HABERLERİ

Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları - 2

SAİMBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Saimbeyli Belediyesi Başkanı Mustafa Şahin Gökçe Kimdir?

1962 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğdu.

İlk,orta ve lise öğrenimini Saimbeyli'de yaptı. Kazak Abay Devlet Üniveristesi ,İktisat Fakültesi ,İktisat Bölümü bitirdi.

1982-1983:Adana Saimbeyli Çerelan Köyü İlkokulu Öğretmen Vekili, 1987-1991 :Denizcilik Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Dış İşlemler Müdürlüğü (Şef), 1991-1998:Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Kambiyo Muhasebe Müdürlüğü (Şef),

1998-2000:Türkiye Kazakistan İnternational Bank Dış İşlemler Müdürü (T. Emlak Bankası İştiraki),

2000-2003: Türkiye
Kazakistan İnternational Bank Genel Müdür Yardımcısı (T. Emlak Bankası İştiraki),

2003-2004:T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beyazıt Şubesi Yönetmen Yardımcısı,

2004-2010:T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Yönetici),

2010-2012: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü (Yönetici),

2012-2012 T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Adana Bölge Müdürlüğü ,

2012-T.C. Ceyhan Belediyesi Yönetici olarak çalıştı.

Evli Bir Çocuk Babası olan Mustafa Şahin GÖKÇE 2014 ve 2019 seçimlerinde Saimbeyli Belediye Başkanlığını kazandı.

Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları - 3

SAİMBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • VEDAT CENGİZ
  • MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
  • MAHMUT DAL
  • VAHİTTİN MEŞE
  • MUSTAFA AKDOĞAN
  • İRFAN TEKDEMİR
  • EMRAH KAN
  • SERKAN AY
  • MÜSLÜM YAVUZ
  • GÜLAY KIRCELLİ
  • İSMAİL DURMAZ
  • İSA BİRGÜN
  • MEHMET ŞEN
  • MUSTAFA KARA
  • SERDAL ÖZKOZANOĞLU
  • HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları - 4

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