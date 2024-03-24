Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye başkan adayları
Saimbeyli Belediyesi hangi partide? Saimbeyli Belediye Başkanı kimdir? Saimbeyli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Saimbeyli Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Saimbeyli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Saimbeyli yerel seçim sonuçları..
SAİMBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Saimbeyli Belediyesini 5.971 alınan oy ve %60.75 oy oranı ile MHP adayı Mustafa Şahin Gökçe kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%60.75
- BBP%19.57
- İyi Parti%17.20
- Saadet Partisi%1.06
- BTP%0.70
- Vatan Partisi%0.45
- Diğer%0.27