Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti

Edirne'de Mehmet Ramiz Nevrekop, şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın attığı 2 yumruk sonrası komaya girdi. Nevrekop hastanede yaşam mücadelesi verirken, onu hastanelik eden Makas ise tutuklandı. Pişman olduğunu belirten Özkan Makas, ''Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum" dedi.

Haberler - DHA 25.02.2022 - 11:32 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 11:46

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 1

Olay 16 Şubat gecesi, Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), arkadaşıyla birlikte restorana gitti.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 2

Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas (43) ile sohbet etmeye başladı.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 3

2 YUMRUKLA YERE YIĞILDI

Sohbet sırasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 4

Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 5

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 6

Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 7

BİLİNCİ KAPALI

Yaşam mücadelesi veren Nevrekop'un halen uyutulduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 8

''BİR ANDA SİNİRLENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM''

Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas ise ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Mehmet Ramiz Nevrekop ile çok iyi arkadaş olduklarını anlattı.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 9

Arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını polis merkezinde öğrenen Makas'ın zaman zaman gözyaşı dökerek, "Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Şaka kötü bitti: Arkadaşının attığı yumruk komalık etti - 10

TUTUKLANDI

Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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