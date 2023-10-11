"Sakallı ejder" satışına rekor ceza

Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Arkadaşımdan hediye geldi. Ben bakamıyorum. Bakamadığım için de üzülüyorum. En azından bakabilecek birileri olursa sevinirim. Teraryumları kırıldı normal akvaryumda yaşamak zorunda kaldılar. Üzülüyorum gerçekten. Fiyatta pazarlık yapılır. Aciliyeti var. Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşüktür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun."