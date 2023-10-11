"Sakallı ejder" satışına rekor ceza
Avustralya'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler, Türkiye'de yasa dışı yollarla getirilerek internet üzerinden satışa çıkarılıyor. Sakallı ejderlerin fiyatları 6 bin lira ile 9 bin lira arasında değişmektedir. Satışın tespiti halinde hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulamaktadır.
Ana vatanı Avustralya kıtası olan çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor.