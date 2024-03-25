Sakarya Belediye başkan adayları kimlerdir? Sakarya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Sakarya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Sakarya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sakarya yerel seçim sonuçları..
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesini 386.700 alınan oy ve %65.04 oy oranı ile AK Parti adayı EKREM YÜCE kazanmıştır.
Sakarya Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 13
- Saadet Partisi 1
- BBP 1
- MHP 1