Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli!

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede alevler bugün yerini dumana bıraktı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğle saatlerinde yeniden alevlenme riski var." dedi.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 1

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan orman yangını bu sabah büyük oranda kontrol altına alındı.

Büyük yangın, ikinci günde Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşmıştı.

Şu ana kadar dört mahalle tahliye edilmişti.

Video - Alevden hortum oluştu! Yangın Sakarya'da başladı, Bilecik'e sıçradı

Alevlerin en çok etkilediği yer, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi olmuştu. Burada alevlerin sardığı üç ev yanmıştı.

Yangın nedeniyle oluşan duman Eskişehir'e ulaşmıştı.

İşte Sakarya-Bilecik orman yangınında şu ana kadar yaşananlar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 2

BİLECİK VALİSİ: ÖĞLE SAATLERİ RİSKLİ

Orman yangını bu sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı.

Bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı.
Ancak risk geçmiş değil.

Şu an için alevlenme gözlemlenmediğini anlatan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, soğutma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bilgisini verdi.

Öğle saatlerinde yeniden alevlenme tehlikesi olduğunu anlatan Vali Sözer, "Şu an için herhangi bir alevlenme gözlenmiyor, soğutma çalışmaları havadan karadan devam ediyor. Ancak öğle saatlerinde yeniden alevlenme riski olabilir." dedi.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 3

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgede alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar sürdü.

NTV ekibinden Melike Şahin, alevlerle mücadele eden ekiplerin, yangının bu sabah itibarıyla kontrol altına alındığı bilgisini verdiğini anlattı.

Bölgede yoğun bir is kokusu olduğunu anlatan Melike Şahin, "Şu an henüz tahliye edilen köylere geri dönüş yok." dedi.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 4

BÖLGENİN SARP YAPISI MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 5

JANDARMA ANONS YAPIYOR: BÖLGEYİ TERK EDİN

Alevlerin yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri anons yaparak Büyükyenice köyünün boşaltılmasını istedi.

Bölge sakinleri, bir yandan eşyasını traktörlerle taşırken diğer yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yükledi.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini, traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürdü.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 6

"YANGIN SIÇRAMA YAPTI"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yangının devam ettiği bölgedeki Kazancı köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Sözer, yetkililerden bilgi aldıktan sonra, büyük bir yangınla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Kızılöz köyünün dün boşaltıldığını, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alana nakledildiğini hatırlatan Sözer, bu sabah saatlerinde yangının rüzgarın da şiddetiyle genişlediğini kaydetti.

Sözer, gün içinde yangının Büyükyenice köyünü etkisi altına aldığını, ekipleri bu bölgeye yönlendirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Yangın sıçrama yapmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle Kazancı ve Borcak köylerinin üst kesimlerine kadar geldi. Bunun üzerine bu iki köyü de boşalttık.

Toplamda dört köyümüzü (Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak) boşalttık.

Hem havadan hem de karadan tüm ekiplerimizle sahada gece gündüz var gücümüzle çalıştık."

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 7

TRAKTÖR VE OTOMOBİL ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale için Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde bulunan bir traktör ve bir otomobil alevler arasında kaldı.

Araçlar bir kepçe yardımıyla alevlerin arasından çıkarılırken, üzerine toprak dökülerek söndürülebildi.

Araçlar maddi hasar meydana gelirken, sürücüler olayı bir yara almadan atlattı.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 8

ALEVLER ADETA HORTUM OLUŞTURDU

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu.

Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir yangın hortumu oluşturduğu anlar yer aldı.

Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız." ifadeleriyle paylaştı.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli! - 9

DUMANLAR ESKİŞEHİR'E ULAŞTI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

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