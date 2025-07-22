Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli!

"YANGIN SIÇRAMA YAPTI"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yangının devam ettiği bölgedeki Kazancı köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Sözer, yetkililerden bilgi aldıktan sonra, büyük bir yangınla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Kızılöz köyünün dün boşaltıldığını, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alana nakledildiğini hatırlatan Sözer, bu sabah saatlerinde yangının rüzgarın da şiddetiyle genişlediğini kaydetti.

Sözer, gün içinde yangının Büyükyenice köyünü etkisi altına aldığını, ekipleri bu bölgeye yönlendirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Yangın sıçrama yapmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle Kazancı ve Borcak köylerinin üst kesimlerine kadar geldi. Bunun üzerine bu iki köyü de boşalttık.

Toplamda dört köyümüzü (Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak) boşalttık.

Hem havadan hem de karadan tüm ekiplerimizle sahada gece gündüz var gücümüzle çalıştık."