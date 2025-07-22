Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Önümüzdeki saatler riskli!
Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede alevler bugün yerini dumana bıraktı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğle saatlerinde yeniden alevlenme riski var." dedi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan orman yangını bu sabah büyük oranda kontrol altına alındı.
Büyük yangın, ikinci günde Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşmıştı.
Şu ana kadar dört mahalle tahliye edilmişti.
Video - Alevden hortum oluştu! Yangın Sakarya'da başladı, Bilecik'e sıçradı
Alevlerin en çok etkilediği yer, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi olmuştu. Burada alevlerin sardığı üç ev yanmıştı.
Yangın nedeniyle oluşan duman Eskişehir'e ulaşmıştı.
İşte Sakarya-Bilecik orman yangınında şu ana kadar yaşananlar...