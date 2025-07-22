Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün

Yumaklı, "Malumunuz Geyve'deki yangın başladığında tedbiren Taşoluk ve Hacılar ile Bilecik'in Kızılöz köylerinin boşaltılmasına karar vermiştik. Yangının Osmaneli/Bilecik sınırına geçmesiyle birlikte Kazandı, Büyükyenice ve Borçak köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar'da risk kalmadığı için dönüşler kontrollü şekilde başladı.

Yangının başladığı andan şu zamana kadar söndürülen yerler için risk kalmayan alanlar oldu ancak gün içinde daha önce söndürülmesine rağmen alevlenen alanlar oldu. Zaman zaman da yangının sınır dışına bazı alevleri atmasıyla taşma oldu. Yangın sahası içinde 4 farklı noktada arkadaşlar mücadele ettiler. Bunlardan 2'sinde risk kalmadı ama diğer 2 noktadaki risk, daha doğrusu yangın devam ediyor. Tüm gece boyunca müdahaleye devam edecek arkadaşlar." dedi.