Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün
Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını sürüyor. Sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Eskişehir ve Karabük'ten de orman yangını haberleri geldi. İki kentte alevlerle mücadele var.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan orman yangını sürüyor.
Büyük yangın, ikinci günde Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşmıştı.
Şu ana kadar dört mahalle tahliye edilmişti.
Video - Alevden hortum oluştu! Yangın Sakarya'da başladı, Bilecik'e sıçradı
Alevlerin en çok etkilediği yer, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi olmuştu. Burada alevlerin sardığı üç ev yanmıştı.
Yangın nedeniyle oluşan duman Eskişehir'e ulaşmıştı.
Sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangında alevler yeniden büyümeye başladı.
İşte Sakarya-Bilecik orman yangınında şu ana kadar yaşananlar...