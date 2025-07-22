Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını sürüyor. Sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Eskişehir ve Karabük'ten de orman yangını haberleri geldi. İki kentte alevlerle mücadele var.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 1

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan orman yangını sürüyor.

Büyük yangın, ikinci günde Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşmıştı.

Şu ana kadar dört mahalle tahliye edilmişti.

Video - Alevden hortum oluştu! Yangın Sakarya'da başladı, Bilecik'e sıçradı

Alevlerin en çok etkilediği yer, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi olmuştu. Burada alevlerin sardığı üç ev yanmıştı.

Yangın nedeniyle oluşan duman Eskişehir'e ulaşmıştı.

Sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangında alevler yeniden büyümeye başladı.

İşte Sakarya-Bilecik orman yangınında şu ana kadar yaşananlar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 2

ALEVLER YENİDEN BÜYÜDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi'ne gitti.

Söndürme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı; Bilecik'te söndürme çalışmalarının yürütüldüğü 4 noktadan 2'sinde alevlerin kontrol altına alındığını söyledi. Eskişehir, Karabük ve İzmir'deki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü açıkladı.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 3

Yumaklı, "Malumunuz Geyve'deki yangın başladığında tedbiren Taşoluk ve Hacılar ile Bilecik'in Kızılöz köylerinin boşaltılmasına karar vermiştik. Yangının Osmaneli/Bilecik sınırına geçmesiyle birlikte Kazandı, Büyükyenice ve Borçak köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar'da risk kalmadığı için dönüşler kontrollü şekilde başladı.

Yangının başladığı andan şu zamana kadar söndürülen yerler için risk kalmayan alanlar oldu ancak gün içinde daha önce söndürülmesine rağmen alevlenen alanlar oldu. Zaman zaman da yangının sınır dışına bazı alevleri atmasıyla taşma oldu. Yangın sahası içinde 4 farklı noktada arkadaşlar mücadele ettiler. Bunlardan 2'sinde risk kalmadı ama diğer 2 noktadaki risk, daha doğrusu yangın devam ediyor. Tüm gece boyunca müdahaleye devam edecek arkadaşlar." dedi. 

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 4

"BUGÜN BAŞLAYAN 3 YANGIN VAR"

Bakan Yumaklı, "Bugün başlayan ve devam eden 3 yangın var. 1'i Eskişehir Seyitgazi. 2.'si Karabük merkeze yakın Çukurca ilçesi ya da oraya yakın bir yerleşim biri. Bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar var. Son verilen rapor bize; enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle yarın güzel haberler verielceği yönünde. Can kaybı olmaması en büyük sevincimiz." diye konuştu.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 5

ÇEVREYOLU YENİDEN TRAFİĞE KAPATILDI

Dün gece tedbir amaçlı Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu tek yönlü kapatılarak, araçlar Osmaneli ilçe merkezine yönlendirildi. İlerleyen saatlerde yolda trafik yeniden normale dönerken, Kazancı köyünde öğleden sonra alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edilirken, yol tedbir amaçlı aynı istikamette trafiğe kapatıldı.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 6

"SU TANKERİNİ ALAN GELSİN"

Jandarma bölgeye sadece itfaiye, arazöz ve su tankerlerinin geçişlerine izin veriyor.

Kazancı köyünde yeniden alevlenen yangın, rüzgarın etkisiyle Borcak ve Medetli köyleri yönüne doğru ilerliyor.

Osmaneli Kaymakamlığı'nca belediye ve cami hoparlörlerinden, "Herkes su tankerlerini alarak Borcak koyüne gelsin." anonsları yapılıyor.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 7

YANGIN GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLDU

Alevlerin söndürüldüğü yerlerden ise küle dönen ağaçların görüntüsü geldi.

Drone aracılığıyla çekilen fotoğraflar, yangın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Görüntülerde alevlerin geniş bir alanda etkili olduğu görülüyor.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 8

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangının ilk çıktığı dakikalarda Bozören Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda evi bulunan ve hızla büyüyen alevler arasında kalan 63 yaşındaki Şadiye Kaya, çevre mahallelerdeki vatandaşların yangına müdahale etmek için geldikleri zaman kurtulduğunu aktardı.

Ramazan Kaya ise doğanın önemine değinerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 9

BÖLGENİN SARP YAPISI MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 10

JANDARMA ANONS YAPIYOR: BÖLGEYİ TERK EDİN

Alevlerin yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri anons yaparak Büyükyenice köyünün boşaltılmasını istedi.

Bölge sakinleri, bir yandan eşyasını traktörlerle taşırken diğer yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yükledi.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini, traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürdü.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 11

ORMAN MÜDÜRÜ ALEVLER ARASINDA KALDI

Bir orman yangını haberi de Eskişehir'den geldi. Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına,, kısa sürede müdahale başladı.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de bölgedeydi. 
Onun da aralarında olduğu ilk müdahale ekibinin bulunduğu iş makinesi, alevlerin arasında kaldı.

Acil koduyla hemen yardım çağrısı yapıldı, iş makinesine helikopterle su atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. 

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 12

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Afyonkarahisar’a sıçrama ihtimaline karşı önlem alındı. Tedbirler çerçevesinde İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından önlem alınarak, köy boşaltıldı. 

Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede 4. gün - 13

KARABÜK'TEN DE YANGIN HABERİ GELDİ

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 63 araç ve 205 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yangının seyrine bağlı yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbir amacıyla boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları aralıksız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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