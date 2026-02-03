Sakarya kız yurdundaki patlama. Cam ve çerçeveler patladı, eşyalar bahçeye uçtu
03.02.2026 13:09
İHA
Sakarya'da gece saatlerinde bir kız yurdunda meydana gelen patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle cam ve çerçevelerin patladığı, eşyaların bahçeye savrulduğu görüldü.
Sakarya'da kız yurdundaki patlamanın hasarı görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
Yurdun dinlenme odasındaki tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle büyük panik yaşandı, bina tedbir amaçlı tahliye edilerek öğrenciler otellere yerleştirildi.
Yaşanan patlamanın şiddeti gündüz saatlerinde daha net görüldü. Patlamanın etkisiyle yurdun odadaki cam ve çerçevelerinin parçalandığı, odadaki eşyaların ise binanın bahçesine savrulduğu görüldü.
Binanın dış cephesinde ve dinlenme odasında oluşan maddi hasar, gün ışığıyla birlikte kayıt altına alındı.
Bazı öğrenciler, geceyi tedbir amaçlı Serdivan ilçesindeki çeşitli otellerde geçirdikten sonra sabah saatlerinde valizleriyle birlikte yurda geri dönmeye başladı.