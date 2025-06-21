Sakarya sahilinde İHA bulundu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde İnsansız Hava Aracı (İHA) bulundu.

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Sakarya'da Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Sahile gelen emniyet personeli tarafından alınan İHA, Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Sakarya sahilinde İHA bulundu - 3

Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi.

Sakarya sahilinde İHA bulundu - 4
Sakarya sahilinde İHA bulundu - 5
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