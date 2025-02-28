SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

Sakarya Söğütlü iftar vakti saat kaçta okunuyor? Söğütlü için iftar saatleri ne kadar kaldı? Söğütlü iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Söğütlü Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Sakarya Söğütlü oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 1

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Sakarya Söğütlü iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Söğütlü Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Söğütlü oruç ne zaman açılacak?

Bugün 1 Mart 2025, Söğütlü iftar vakti saati 18:56 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 2

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İÇİN İFTAR SAATLERİNE NE KADAR KALDI?

Sakarya Söğütlü iftar vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE SAKARYA İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Akyazı İftar Vakti

Geyve İftar Vakti

Hendek İftar Vakti

Karasu İftar Vakti

Kaynarca İftar Vakti

Kocaali İftar Vakti

Pamukova İftar Vakti

Taraklı İftar Vakti

Adapazarı İftar Vakti

Arifiye İftar Vakti

Erenler İftar Vakti

Ferizli İftar Vakti

Karapürçek İftar Vakti

Sapanca İftar Vakti

Serdivan İftar Vakti

Söğütlü İftar Vakti

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 3

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKİTLERİNE KAÇ DAKİKA VAR?

Sakarya Söğütlü iftar vakitleri kaç dakika var? Söğütlü iftar vakitleri için Ramazan Söğütlü imsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 4

2025 SAKARYA SÖĞÜTLÜ RAMAZAN İMSAKİYESİ

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202506:0207:2613:1616:2318:5620:15
02.03.202506:0007:2413:1516:2318:5720:16
03.03.202505:5907:2213:1516:2418:5820:17
04.03.202505:5707:2113:1516:2518:5920:18
05.03.202505:5507:1913:1516:2619:0020:19
06.03.202505:5407:1813:1516:2619:0220:20
07.03.202505:5207:1613:1416:2719:0320:21
08.03.202505:5107:1513:1416:2819:0420:22
09.03.202505:4907:1313:1416:2819:0520:23
10.03.202505:4707:1113:1416:2919:0620:25
11.03.202505:4607:1013:1316:3019:0720:26
12.03.202505:4407:0813:1316:3019:0820:27
13.03.202505:4207:0713:1316:3119:0920:28
14.03.202505:4107:0513:1316:3219:1020:29
15.03.202505:3907:0313:1216:3219:1120:30
16.03.202505:3707:0213:1216:3319:1220:32
17.03.202505:3507:0013:1216:3319:1420:33
18.03.202505:3406:5813:1116:3419:1520:34
19.03.202505:3206:5713:1116:3419:1620:35
20.03.202505:3006:5513:1116:3519:1720:36
21.03.202505:2806:5313:1116:3519:1820:37
22.03.202505:2706:5213:1016:3619:1920:39
23.03.202505:2506:5013:1016:3719:2020:40
24.03.202505:2306:4813:1016:3719:2120:41
25.03.202505:2106:4713:0916:3819:2220:42
26.03.202505:1906:4513:0916:3819:2320:43
27.03.202505:1706:4313:0916:3819:2420:45
28.03.202505:1606:4213:0816:3919:2520:46
29.03.202505:1406:4013:0816:3919:2620:47
30.03.202505:1206:3813:0816:4019:2720:48
SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 5

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 6

SAKARYA SÖĞÜTLÜ TERAVİH SAATLERİ

Sakarya Söğütlü teravih namazı saat kaçta?

Söğütlü teravih namazı ne zaman kılınacak? Söğütlü teravih namazı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Söğütlü teravih namazı saati, 20:15 yatsı vakti ile başlayacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 7

İLÇE İLÇE SAKARYA NAMAZ SAATLERİ

Akyazı Namaz Saatleri

Geyve Namaz Saatleri

Hendek Namaz Saatleri

Karasu Namaz Saatleri

Kaynarca Namaz Saatleri

Kocaali Namaz Saatleri

Pamukova Namaz Saatleri

Taraklı Namaz Saatleri

Adapazarı Namaz Saatleri

Arifiye Namaz Saatleri

Erenler Namaz Saatleri

Ferizli Namaz Saatleri

Karapürçek Namaz Saatleri

Sapanca Namaz Saatleri

Serdivan Namaz Saatleri

Söğütlü Namaz Saatleri

SAKARYA SÖĞÜTLÜ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÖĞÜTLÜ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÖĞÜTLÜ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÖĞÜTLÜ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 8

İL İL İFTAR SAATLERİ

Adana İftar Vakti

Adıyaman İftar Vakti

Afyonkarahisar İftar Vakti

Ağrı İftar Vakti

Aksaray İftar Vakti

Amasya İftar Vakti

Ankara İftar Vakti

Antalya İftar Vakti

Ardahan İftar Vakti

Artvin İftar Vakti

Aydın İftar Vakti

Balıkesir İftar Vakti

Bartın İftar Vakti

Batman İftar Vakti

Bayburt İftar Vakti

Bilecik İftar Vakti

Bingöl İftar Vakti

Bitlis İftar Vakti

Bolu İftar Vakti

Burdur İftar Vakti

Bursa İftar Vakti

Çanakkale İftar Vakti

Çankırı İftar Vakti

Çorum İftar Vakti

Denizli İftar Vakti

Diyarbakır İftar Vakti

Düzce İftar Vakti

Edirne İftar Vakti

Elazığ İftar Vakti

Erzincan İftar Vakti

Erzurum İftar Vakti

Eskişehir İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

Giresun İftar Vakti

Gümüşhane İftar Vakti

Hakkari İftar Vakti

Hatay İftar Vakti

Iğdır İftar Vakti

Isparta İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Kahramanmaraş İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Karaman İftar Vakti

Kars İftar Vakti

Kastamonu İftar Vakti

Kayseri İftar Vakti

Kilis İftar Vakti

Kırıkkale İftar Vakti

Kırklareli İftar Vakti

Kırşehir İftar Vakti

Kocaeli İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kütahya İftar Vakti

Malatya İftar Vakti

Manisa İftar Vakti

Mardin İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Muş İftar Vakti

Nevşehir İftar Vakti

Niğde İftar Vakti

Ordu İftar Vakti

Osmaniye İftar Vakti

Rize İftar Vakti

Sakarya İftar Vakti

Samsun İftar Vakti

Şanlıurfa İftar Vakti

Siirt İftar Vakti

Sinop İftar Vakti

Şırnak İftar Vakti

Sivas İftar Vakti

Tekirdağ İftar Vakti

Tokat İftar Vakti

Trabzon İftar Vakti

Tunceli İftar Vakti

Uşak İftar Vakti

Van İftar Vakti

Yalova İftar Vakti

Yozgat İftar Vakti

Zonguldak İftar Vakti

DAHA FAZLA GÖSTER