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Sakarya Zaferi'nin TSK arşivindeki az bilinen fotoğrafları

Anadolu Ajansı

Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin az bilinen fotoğraflar yayınlandı.

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    Milli Savunma Bakanlığı, Türk ordusunun Yunan düşmanın karşısına çıktığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin arşivindeki az bilinen fotoğraflarını paylaştı.
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    Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflarda cephedeki Mehmetçik de yer aldı.
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    Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan Mehmetçik ve ikmal faaliyetlerine ait fotoğraflar yer alıyor.
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