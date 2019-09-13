Sakarya Zaferi'nin TSK arşivindeki az bilinen fotoğrafları
Anadolu Ajansı
Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin az bilinen fotoğraflar yayınlandı.
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1Milli Savunma Bakanlığı, Türk ordusunun Yunan düşmanın karşısına çıktığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin arşivindeki az bilinen fotoğraflarını paylaştı.
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2Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflarda cephedeki Mehmetçik de yer aldı.
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3Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan Mehmetçik ve ikmal faaliyetlerine ait fotoğraflar yer alıyor.
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