Sakarya'da 109 yıldır devam eden gelenek: Taleplere yetişmekte zorlanıyor

''SAKARYA'DA SAYILI DEĞİRMENLERDEN BİRİ''

Dedesinin vasiyeti üzerine değirmeni işleterek vatandaşın un ihtiyacını karşıladıklarını aktaran 45 yaşındaki Veysel Duyar, "Bu değirmen dededen kalmadır. Yaklaşık 80 yıl dedem çalıştırdı ve bize, 'Sağ olduğunuz sürede çalıştırın, insanların un ihtiyacını karşılayın' dedi. Biz de rahmetliye söz verdik ve kapatsan olmuyor, bunu insanlar da istemiyor çünkü Sakarya'da sayılı değirmenlerden biridir. En yoğun zaman ise Eylül ile Ekim'den sonraki zamanlardır ve 3'üncü aya kadar devam eder. Burada mısır, buğday, tarhana gibi öğütülebilecek her şeyi un haline getiriyoruz. Elektrikli değirmenler arasında çok fark vardır. Onların taşı 250 kilogram ve makineye bağlı taş hafif olduğu için mısırı attığın zaman 5-6 defa çevirip un haline getiriyor ve taş ürünü yakıyor. Ancak su değirmeni böyle değildir, bu değirmendeki taş 750 kilogramdır. Mısır düştüğü anda un haline gelip dışarı atar, çevirme yapmadığı içinde yakma olmaz. Alttan su vurduğu içinde serinleme yapar. Doğadan gelen bir lezzet, ürünü bozmuyor" dedi.