Sakarya'da 2 tekne battı

Balıkçı Bünyamin Ceylan da nehirde küçük fırtınanın bile sorunlara yol açtığını belirterek, "Boğaza yapılan mendirekle dalgalar içeriye giriyor. Soluğanla teknelerimiz batıyor. Önceden ufak iple teknelerimizi bağlardık. Şimdi örümcek ağı gibi bağlıyoruz. Sabaha kadar başında nöbet bekliyoruz." ifadesini kullandı.