Sakarya'da ayva çiçek açtı

İHA 25.04.2021 - 16:11
Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan ve dalların altın sarısı olarak tabir edilen ayva ağaçları çiçek açmaya başladı.
Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.
Önceki zamanlarda elma üretilen bahçelerce artık ayva üretildiğini belirten Çine Mahalle Muhtarı ve ayva üreticisi İbrahim Yetiş, “Geyve, Pamukova bölgesinin coğrafi ve ekolojik şartları ayva için çok uygun. Yani iklim koşulları, yetişme şekli olarak çok uygun. Daha önceden elma olan bahçeler şu anda ayva olarak değiştirildi. İlçemizde büyük oranda ayva üretimi yapıyoruz.Bu havza olarak takriben 100-120 bin ton gibi bir ayva üretimimiz var. Türkiye'nin hemen hemen çoğu ilinin ayva ihtiyacını Geyve karşılıyor. Ayvanın büyük bir çoğunluğu da ihracata gidiyor. Ayva sadece yaş meyve olarak tüketilmiyor, bunun yanısıra ayva tatlısı, ayva reçeli, ayva kurusu gibi birçok mamulü de oluyor. Ayvanın çiçeği biraz naziktir diğer meyvelere göre, soğuktan daha çabuk etkilenir. Çünkü ayva biraz sürgüyü sürer ondan sonra çiçek çıkartır. O yüzden yeşil aksam, soğuk havalarda, ilkbahar geç donlarından çabuk etkilenir. Bu sene Allah'a çok şükür böyle bir durum olmadı. Bu sene rekolteyi daha yüksek bekliyoruz, inşallah 120 bin tonu bölge olarak geçeceğiz diye düşünüyorum” dedi.