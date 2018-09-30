NTV

Sakarya'da dere taştı

Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi.

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    Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
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    Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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    Ekipler, iş makineleri eşliğinde ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor.
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    Sağanak, ilçede etkisini yitirdi.
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