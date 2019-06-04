Sakarya'da fabrika yangını
Anadolu Ajansı
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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1Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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2Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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3İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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4Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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5Fabrikanın Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.
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