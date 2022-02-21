Sakarya'da fabrika yangını

Haberler - İHA 21.02.2022 - 02:27 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 03:20
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevlerin hızla büyüdüğü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 16 araç 32 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada hasar oluştu.