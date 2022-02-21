Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya’nın Söğütlü ilçesindeki organize sanayi bölgesinde içerisinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Haberler - İHA 21.02.2022 - 02:27 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 03:20

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'nın Söğütlü ilçesinde ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Alevlerin hızla büyüdüğü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 16 araç 32 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Sakarya'da fabrika yangını - 5

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada hasar oluştu.

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