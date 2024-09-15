Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayla ilgili bir başmüfettiş ile bir müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.



Işıkhan, X Sosyal Medya hesabı üzerinden "Bakanlığımız tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere 1 Başmüfettiş ile 1 Müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." açıklaması yaptı.