Sakarya'da fabrikada patlama: 21 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu belirten Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "21 yaralı var. 12’si hastanelere sevk edildi, 9 yaralı kendi imkanlarıyla kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda." açıklamasında bulundu.
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.