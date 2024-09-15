Sakarya'da fabrikada patlama: 21 kişi yaralandı

Patlamada 21 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

21 kişinin yaralandığını açıklayan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "12’si hastanelere sevk edildi, 9 yaralı kendi imkanlarıyla kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde yaşandı. Ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiye ve emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni belirlenecek." dedi.