Sakarya'da fabrikada patlama: 28 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, patlamanın ilk belirlemelere göre değirmen kısmında yaşandığını söyledi.
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.