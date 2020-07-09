Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından imha edilmek üzere taş ocağına götürülen havai fişekler kamyondan indirildiği sırada patladı. Olayda 3 jandarma personeli şehit oldu, 12 de yaralı var.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 15:22

Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 1
Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu.

Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 2
Hendek ilçesindeki Coşkunlar havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz saat 11.15'te meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 3
Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması için çalışma başlatıldı.
Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 4
İmha için Taşkısığı bölgesindeki taş oacağı seçildi. Havai fişeklerin kamyondan indirildiği sırasında patlama meydana geldi.
Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 5
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.

Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 6
Yaralıların tedavisi devam ediyor.
Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 7
Sakarya'da imha edilecek havai fişekler patladı: 3 şehit - 8

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