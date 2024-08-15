Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahşap askı atölyesi alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı kişilere ve itfaiye personeline ambulansta müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde bulunan 2 bin metrekarelik ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.