Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahşap askı atölyesi alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı kişilere ve itfaiye personeline ambulansta müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 1

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde bulunan 2 bin metrekarelik ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi ile Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 3

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 4

Sağlık ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı kişilere ve itfaiye personeline ambulansta müdahale etti.

Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 5

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 6
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 7
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 8
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 9
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 10
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 11
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 12
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 13
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 14
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 15
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 16
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 17
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 18
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 19
Sakarya'da korkutan yangın: Ahşap atölyesi alev topuna döndü - 20
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