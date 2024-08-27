Sakarya'da otomobil sürücüsü "Her nefis ölümü tadacaktır" dediği anda kaza yaptı

"ARACIN ORADA OLMASI HER İKİ TARAFIN DA GÖRÜNTÜSÜNÜ ENGELLİYOR"

Ölen ağabeyinin cenaze aracını takip ederken ölümden bahsettiği anda motosiklet ile çarpışan Aziz Tetik, "Ağabeyimin cenazesini Karasu'da defnedecektik. Subatağı köyünün içerisinde ilerlediğimiz esnada yol kenarında bir araç park etmişti. Aracın orada olması her iki tarafın da görüntüsünü engelliyor.

Ben güzergahımda ilerlemekteyken karşı taraftan gelen motosikletli bir anda karşıma çıktı ve ben ne olduğunu anlayamadan arabamın altına girdiler. Motosiklette biraz hızlı geliyordu kamera kaydında da zaten belli." dedi.