Sakarya'da otomobil sürücüsü "Her nefis ölümü tadacaktır" dediği anda kaza yaptı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde vefat eden ağabeyinin cenaze arabasının arkasında ilerleyen otomobil sürücüsü, "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır." dediği esnada aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.
Tüyler ürperten olay, 25 Ağustos Pazar günü Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vefat eden ağabeyinin defin işlemleri için Karasu'ya giden Aziz Tetik ilginç bir kazaya karıştı.
Cenaze arabasının arkasında ilerlediği esnada ölümden bahseden ve "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır." ifadelerini kullanan Tetik kontrolündeki otomobil, aniden karşısına çıkan motosiklet ile çarpıştı.