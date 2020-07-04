Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı 04.07.2020 - 09:49

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 1

Gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri ve enkaz kaldıran iş makinelerine sabah saatlerinde arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri katıldı.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA FACİA: 4 ÖLÜ, 3 KAYIP

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 2
Patlamanın meydana geldiği büyüklü küçüklü 21 ayrı yapının bulunduğu alandaki yıkım sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 3
Havadan görüntülenen alanda patlamanın yaşandığı depolar bölümünde derin çukurların oluştuğu, çoğu binaların yıkıldığı ve hasar gördüğü görüldü.
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 4
Kısmen dumanların da yükseldiği alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile iş makinelerinin enkaz kaldırma ve karma çalışmaları sürüyor.
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 5
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 6
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 7
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 8
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 9
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 10
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 11
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 12
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 13
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 14
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 15
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi - 16

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