Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Büfeye giren Altındal, Ş.Ö'ye saldırarak tekme tokat dövdü.



Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.



Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı.