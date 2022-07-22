Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı

Haberler - DHA 22.07.2022 - 14:57
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sözlü tacizde bulunduğu 20 yaşındaki genç kızı, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven şüphelinin kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu belirlendi.
Olay, 18 Temmuz'da meydana geldi.
İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö, eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.
Sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.
Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö'yü ezmeye çalıştı.
Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı.
Büfeye giren Altındal, Ş.Ö'ye saldırarak tekme tokat dövdü.
Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.
Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı.
Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Altındal, eline aldığı silahla caddede bulunanları tehdit ettiği öne sürüldü. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi
NE YAPTIĞINI BİLMEDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ
Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.