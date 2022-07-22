Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı

Sakarya'da taciz ettiği kızın şikayetçi olduğunu öğrendikten sonra sığındığı yerde öldüresiye döven şüphelinin, kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası şüphelinin işsiz olduğu da tespit edildi.

Haberler - DHA 22.07.2022 - 14:57

Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 1

'nın Karasu ilçesinde sözlü tacizde bulunduğu 20 yaşındaki genç kızı, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven şüphelinin kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu belirlendi.

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Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 2

Olay, 18 Temmuz'da meydana geldi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö, eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.

Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 3

Sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö'yü ezmeye çalıştı.

Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı.

Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 4

 TEKME TOKAT DÖVDÜ

Büfeye giren Altındal, Ş.Ö'ye saldırarak tekme tokat dövdü.

Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı.

Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 5

Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Altındal, eline aldığı silahla caddede bulunanları tehdit ettiği öne sürüldü. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 6

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi

Sakarya'da taciz sonrası dayak | Şüphelinin 3 sabıka kaydı çıktı - 7

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

NE YAPTIĞINI BİLMEDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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