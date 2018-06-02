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Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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    Adapazarı-Karaman yolunda seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak ağaca çarptı.
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    Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen kamyonet ve başka bir otomobille çarpıştı.
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    Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet ise tarlaya savruldu.
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    Kazada, araçlarda bulunan Gürkan ve Nihan Yurdakul, Mehmet, Zeki ve Sabriye Sevinç ile Yüksel Güler yaralandı.
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    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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    Bu arada kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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